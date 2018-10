Sospesa, per ora, la seconda tranche dei contributi a fondo perduto agli sfollati di Ponte Morandi su cui Autostrade per l’Italia aveva avviato una trattativa con Regione Liguria e Comune di Genova. Il comitato degli sfollati ha riferito che l’erogazione è bloccata. Secondo voci di ambito genovese il blocco sarebbe conseguenza del Dl Genova ma non si tratterebbe di una chiusura totale, la società concessionaria starebbe valutando la situazione.

Autostrade ha già versato sui conti correnti delle 258 famiglie sfollate somme tra gli 8 e i 12 mila euro, necessarie alle prime necessità ed era stato avviato un dialogo istituzionale per aumentare i contributi valutando le esigenze economiche caso per caso.