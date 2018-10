«Abbiamo iniziato a esaminare il decreto la settimana scorsa e abbiamo chiesto agli avvocati di fare una valutazione. Non abbiamo ancora una posizione, che dovrà

essere espressa dal consiglio di amministrazione, ma posso assicurare che non è intenzione del nostro gruppo aggravare la situazione di una città come Genova». Sono le parole di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, in audizione in Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sul decreto Genova.

Per quello che riguarda i costi e la ricostruzione del ponte, Castellucci ha affermato: «Abbiamo l’obbligo di ricostruire il ponte e riteniamo di avere anche il diritto di ricostruirlo. I costi saranno comunque sostenuti da noi, non recuperabili in tariffa. Le modalità andranno poi definite con il commissario non appena entrerà nel pieno delle sue funzioni».