«Il Dl Genova non fa abbastanza ma l’ importante comunque è che parta subito, poi c’ è tempo di vedere cosa ci vuole ancora in corso d’opera». Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Uil Carmelo Barbagallo oggi a Genova a margine della assemblea regionale del sindacato.

«L’ importante – ha aggiunto Barbagallo – è non fare come spesso fatto in passato: si dice non vi lasciamo soli e poi si deve fare conto su risorse insufficienti. Qui, invece, bisogna fare ripartire tutti i cantieri, dal Terzo Valico alla Gronda: ci sono i soldi, ci sono i progetti c’ è la possibilità di fare partire una grande stagione di investimenti. Genova deve diventare una grande opportunità per il Paese».