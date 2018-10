Visto l’aumento del numero di borse di studio disponibili, anche la giunta della Regione Liguria ha riaperto i termini del bando di concorso per esami per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2018/2021 di Regione Liguria, emanato nel maggio scorso.

«Come tutte le Regioni, anche la Liguria – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale – si è adeguata alle indicazioni del ministero che, a fronte dell’incremento del numero di borse di studio disponibili, ha chiesto di riaprire tutti i bandi regionali, con il conseguente slittamento della data del concorso, previsto il 17 dicembre prossimo».

L’attuale bando prevede l’erogazione di 63 borse di studio per la Regione Liguria, 22 in più rispetto alle 41 borse del bando precedente, che stabiliva la presentazione delle domande entro il 23 luglio con lo svolgimento della prova d’esame su tutto il territorio regionale il 25 settembre.

Dopo la riapertura dei termini e dello slittamento della data del concorso, l’inizio del corso di formazione specifica in medicina generale è prevista a marzo del 2019.

La delibera approvata oggi dispone la pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet di Regione Liguria, con successiva comunicazione al ministero della Salute per il successivo avviso in estratto sulla Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo i candidati avranno 30 giorni per presentare le domande.