Il sindaco di Genova Marco Bucci, con un provvedimento firmato oggi, ha ridefinito alcune deleghe di incarichi per materia.

In particolare ha assegnato all’assessore Pietro Piciocchi la delega in materia di Rapporti tra la struttura comunale e la struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione.

Il sindaco ha anche assegnato all’assessore Arianna Viscogliosi la delega Politiche europee e internazionali e Cooperazione internazionale precedentemente riservata allo stesso Bucci.