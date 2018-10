La chiusura di via Siffredi a Genova, in programma dalle 10 di sabato 20 ottobre, alle 12 di domenica 21 ottobre, le linee 1, 3, SP, Volabus e N2 modificheranno il servizio.

Linea 1, 3 e N2

Direzione Levante: i bus, giunti alla rotatoria Hermada/Puccini, proseguiranno sul percorso alternativo via Albareto, via Pionieri d’Italia, via della Superba e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona e via Melen fino a via Siffredi dove riprenderanno regolare percorso.

Linea SP

Direzione Levante: i bus, giunti al Terminal Arrivi, proseguiranno sul percorso alternativo via della Superba, rotatoria di San Giovanni d’Acri e via Guido Rossa fino a piazza Savio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona, via Melen, via Pionieri e Aviatori d’Italia fino alla rotatoria Castruccio dove riprenderanno regolare percorso.

Volabus

Direzione Levante: i bus, in partenza dal Terminal Arrivi, proseguiranno sul percorso alternativo via della Superba, rotatoria di San Giovanni d’Acri, via Guido Rossa e via lungo mare Canepa fino a via Milano dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Ponente: i bus, giunti al termine di via Cornigliano, proseguiranno sul percorso alternativo rampa ascendente all’autostrada, via Melen, via Vallebona, cavalcavia sopra i caselli autostradali, via Vallebona proseguiranno fino all’intersezione con via Melen, via Pionieri e Aviatori d’Italia fino alla rotatoria Castruccio dove riprenderanno regolare percorso.

Sui percorsi alternativi sopraindicati non sono previste fermate di discesa e di salita.