Carige rimbalza in Borsa, alle 13.06 segnava +10,87, intonata con il comparto bancario che reagisce positivamente alle dichiarazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla possibilità di interventi di sostegno del settore bancario e al parere di Standard & Poor’s sull’Italia diffuso venerdì scorso a mercati chiusi.

Tria ha sottolineato la solidità delle banche italiane in vista dei risultati degli stress test che saranno diffusi venerdì sera alle 18 dall’Eba (European banking authority), e ha affermato la disponibilità del governo di intervenire in caso di crisi del settore. In una situazione di difficoltà per le banche, ha detto, «il governo deve in un modo o nell’altro intervenire, dire come non è possibile, se un ministro lo facesse turberebbe il mercato».

Standard & Poor’s non ha abbassato il grado di affidabilità dell’Italia, confermando il rating sovrano del paese a BBB (due gradini sopra il livello di junk), anche se ha abbassato l’outlook a negativo da stabile. In precedenza Moody’s aveva abbassato il rating da Baa2 a Baa3, portando l’outlook da negativo a stabile.

Sul listino principale in testa ai rialzi poco dopo le 13 sono Banco Bpm (+5,6%) e Ubi Banca (+5,42%),