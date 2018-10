Il presidente e l’ad di Banca Carige, Pietro Modiano e Fabio Innocenzi, hanno incontrato oggi a Francoforte i dirigenti della Bce e non hanno ricevuto nessun avvertimento circa la possibilità che la banca fallisca. Così, in sostanza, Banca Carige replica a Fitch che ha tagliato il rating di lungo termine dell’istituto ligure da “B-” a “CCC+” ponendo tale livello sotto il “rating watch” negativo.

Secondo Fitch «il fallimento della banca è una possibilità reale poiché crediamo che sarà impegnativo per l’istituto rafforzare il capitale».

Fitch osserva che la banca ligure non soddisfa al momento i requisiti di Pillar 2 sotto il profilo patrimoniale e che l’emissione di strumenti Tier 2 per raggiungere tali obiettivi è da considerare difficile alla luce delle mutate condizioni di mercato per le banche italiane. Secondo l’agenzia di rating nonostante il primo azionista abbia dichiarato di voler supportare la banca, esso non ha espresso un deciso impegno a sottoscrivere l’intero prestito obbligazionario Tier2 che la banca prevede di emettere».

«Banca Carige, nel prendere atto del downgrade e del contenuto del comunicato emesso in queste ore dall’agenzia Fitch Ratings – si legge in una nota stampa della banca – ritiene doveroso precisare che nelle interlocuzioni con i regulators non è mai stato espresso alcun riferimento a una eventuale possibilità di fallimento. Si evidenzia a riguardo che il Cet 1, indice che misura la solvibilità della banca, è in linea con i requisiti previsti dalla vigilanza».

«Si sottolinea inoltre – prosegue la nota stampa – che l’agenzia non ha tenuto conto dei progressi realizzati dopo l’assemblea degli azionisti in tema di governance e di sostegno finanziario degli azionisti. Si riserva quindi valutazioni sull’operato di Fitch. In data odierna si è inoltre tenuto il programmato incontro con Bce, che è stato costruttivo in ottica di percorso per il rispetto dei requisiti sull’overall capital requirement 2018 e si sono analizzate le prospettive future anche in vista della valutazione di possibili alleanze».