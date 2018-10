Sono 20 le auto elettriche che Axpo Italia mette a disposizione ai cittadini genovesi, a titolo gratuito,per tre mesi, in modo da agevolare la mobilità in città.

Il servizio di car sharing, in free floating (cioè con veicoli parcheggiabili dove si vuole), si avvarrà di punti di ricarica dedicati ai veicoli della flotta. Le auto sono gestite logisticamente, per la ricarica e per l’assistenza meccanica, da operatori formati dall’azienda.

“Il circuito” per le vetture andrà dall’area vicina alla stazione ferroviaria di piazza Principe, fino alla Val Polcevera e alla Val Bisagno, terminando nella zona della stazione ferroviaria Brignole in piazza Verdi. È possibile utilizzare il veicolo al di fuori del perimetro ma la corsa può chiudersi solo all’interno.

Sabato 27 ottobre alle ore 13.30 l’assessore alla Mobilità Stefano Balleari a Porta Siberia, nell’ambito del Festival della Scienza, ne proverà una.

«Stiamo approfondendo opportunità differenti per offrire una gamma più ricca di soluzioni per la mobilità e favorire l’intermodalità degli spostamenti da e verso il Centro – dice Balleari – questa sperimentazione innovativa e a costo zero è, quindi, benvenuta dall’Amministrazione civica».