La Borsa di Milano ha avviato la seduta in rialzo. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib guadagna lo 0,4% a 18.877 punti.

In evidenza Saipem, che guadagna il 5,47%, dopo avere svelato i conti di bilancio, acquisti anche sui titoli del lusso: Moncler (+3,18%), in attesa dei dati trimestrali e Salvatore Ferragamo (+1,75%). Giù Stmicroelectronics (-2,51%) e i bancari.

Le Borse europee tentano il recupero: in rialzo Francoforte +0,22% e Parigi +0,57%. Piatta Londra (+0,01%).

Borse asiatiche in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali.

Tokyo ha archiviato la seduta in rialzo (+0,37%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati relativi all’indice Pmi manifatturiero e dei servizi preliminari per l’eurozona, Francia e Germania e Usa. Per l’Italia attesi dati sulla bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti i dati sulle scorte settimanali di petrolio, e le vendite di abitazioni nuove. Stasera previsto il beige book della Fed.

Il petrolio è stabile sui mercati asiatici a 66,39 dollari per il barile Wti e a 76,55 dollari per il Brent.

Nei cambi l’euro è stabile sul dollaro a 1,1464. Contro lo yen la moneta unica passa di mano a 128,95.

Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha aperto stabile a 315,6 punti dai 318 della chiusura di ieri. Il rendimento è al 3,56%.