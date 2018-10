Atp ha presentato alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio il progetto per l’installazione delle nuove pensiline del terminal Corriere, inaugurato recentemente in viale Caviglia a Genova Brignole. Affidato a un professionista genovese, il progetto ha avuto un sostanziale via libera per la creazione in tempi brevi di installazione provvisoria costituita da pensiline semplicemente appoggiate al suolo.

Durante l’incontro sono emerse una serie di considerazioni sulla sistemazione definitiva dell’area. In particolare, è considerata positivamente la possibilità di collegare viale Caviglia alla viabilità su via Cadorna, oltre che su viale Tahon di Revel. Il disegno di un asse che colleghi un flusso di utenti dalla stazione Brignole a piazza della Vittoria è visto di buon occhio per poter superare la cesura costituita da via Cadorna, creando attraversamenti pedonali sulla via. L’accesso dei mezzi da entrambi i lati di viale Caviglia migliorerebbe l’utilizzo dello spazio centrale del viale ed eviterebbe lo spazio di manovra, mal visto in tale contesto. Inoltre la creazione di una “Stazione delle Corriere” con esclusiva presenza delle linee extraurbane è visto come un utilizzo migliore dello spazio del viale, piuttosto che la compresenza di Amt e Atp sullo stesso. In tal senso si intende che la differente frequenza dei mezzi del trasporto provinciale dovrebbero a loro avviso garantire un minor affollamento dell’area, con quindi una minor presenza stanziale di un alto numero di mezzi.