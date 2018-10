Sono entrati in funzione da oggi due nuovi bus Atp dedicati agli studenti della val Polcevera. Il servizio, gratuito, si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori che siano residenti nei Comuni della valle Stura e della val Polcevera. I mezzi sono stati acquistati in collaborazione con il Miur: ogni giorno sei navette partono da Rossiglione, Ceranesi, Campomorone, Serra Riccò, Sant’Olcese e Mignanego.

Nel dettaglio:

Alta val Polcevera – linea Sant’Olcese (navetta S4): rimane invariato l’orario delle prima corsa del mattino, confermata alle 6,15 con destinazione Bolzaneto per permettere (con transito in sponda destra del Polcevera) la coincidenza con il treno in partenza da Bolzaneto e diretto a stazione Principe delle 7,08 e delle 7,23.

La seconda navetta partirà invece alle 6,35 (anziché alle 6,45, come originariamente previsto) e cambierà tragitto: fermerà a San Biagio per la coincidenza con il treno 21087 in partenza alle 7,19. Da qui proseguirà fino a Pontedecimo per la coincidenza con il treno 24609 delle 7,30 diretto a Genova Principe.

La terza navetta partirà alle 6,50 e sarà diretta a Bolzaneto per consentire la coincidenza con il treno delle 7,35 per stazione Principe. Da qui gli studenti potranno usufruire, eventualmente, anche del collegamento garantito da un’altra navetta gratuita, denominata S5, attiva ogni 10 minuti da Bolzaneto a Brin. Le navette del ritorno saranno invariate negli orari e nei tragitti e partiranno tutte da Bolzaneto.

Linea Serra Riccò (navetta S4): rimane invariata la prima corsa, in partenza alle 6,25 da Serra Riccò (Pedemonte) e diretta a Bolzaneto per la coincidenza con i treni diretti a stazione Principe delle 7,08 e delle 7,23.

Anticipa di cinque minuti, con partenza alle 6,45 (anziché alle 6,50) la seconda corsa. In questo caso (come avviene anche per la navetta in partenza da Sant’Olcese) cambia anche il tragitto: fermerà a San Biagio per consentire la coincidenza con il treno delle 7,19 e proseguirà per Pontedecimo per consentire la coincidenza con il treno delle 7,30.

La terza navetta è integrata nella corsa della linea Atp e sarà gratuita per gli studenti. Partirà alle 7 e avrà come destinazione la stazione di Bolzaneto e consentirà di prendere la coincidenza con il treno delle 7,35. Da qui gli studenti potranno usufruire eventualmente anche del collegamento garantito da un’altra navetta gratuita, denominata S5, attiva ogni 10 minuti da Bolzaneto a Brin. Le navette del ritorno saranno invariate negli orari e nei tragitti e partiranno tutte da Bolzaneto.

Linea Valle Stura (navetta S6): la prima corsa in andata, in partenza da Rossiglione alle 5,45 viene annullata per scarso utilizzo dell’utenza e sostituita con la navetta, sempre a uso scolastico, alle 6,15 Le altre corse (ovvero la corsa Atp delle 6,10 gratuita per gli studenti e

la navetta scolastica delle 6,30) rimangono invariate, così come rimangono invariate le corse del ritorno.