Rosa Cipriotti, Michele Alberto Fabiano Crisostomo e Fabio Labruna hanno rassegnato le dimissioni da consiglieri di amministrazione di Ansaldo Sts. La decisione è stata presa in seguito all’accordo sottoscritto da Hitachi, Hitachi Rail Italy Investments ed Elliott Management Corporation, Elliott International, Elliott Associates e The Liverpool Limited Partnership per l’acquisto da parte di Hitachi Rail Italy Investments dell’intera partecipazione detenuta in Ansaldo Sts da Elliott International, Elliott Associates, e The Liverpool Limited Partnership.

Le dimissioni avranno efficacia a decorrere dal 2 novembre 2018.

I nomi di Rosa Cipriotti, Michele Alberto Fabiano Crisostomo e Fabio Labruna erano stati tratti dalla lista presentata dai fondi Elliott per l’assemblea degli azionisti del 13 maggio 2016.