Allerta gialla per tutti i bacini da domani in Liguria per temporali e piogge diffuse, oltre che rischio meteo per vento e mare. L’ha diffusa la Protezione Civile regionale in base alle disposizioni di Arpal.

I dettagli sulle zone di allertamento:

A (bacini marittimi di Ponente, da Ventimiglia a Capo Noli): allerta gialla per i bacini piccoli e medi dalle 6 del mattino alle 23. Per i bacini grandi l’allerta è dalle 15 alle 23,59.

B (bacini marittimi di Centro, da Capo Noli al promontorio di Portofino): allerta gialla per bacini piccoli e medi dalle 6 alle 23,59.

C (bacini marittimi di Levante, da promontorio di Portofino all’estremo Levante): allerta gialla dalle 6 alle 23,59 per i bacini piccoli e medi e gialla dalle 15 alle 23,59 per i bacini grandi).

D (bacini padani di Ponente, val Bormida, valle Stura): allerta gialla dalle 6 alle 23,59 per i bacini piccoli e medi, gialla dalle 15 alle 23,59 per i bacini grandi.

E (bacini padani di Levante, cioè le valli interne del Tigullio e la valle Scrivia): allerta gialla dalle 6 alle 23,59 per i bacini piccoli e medi e dalle 15 alle 23,59 per i bacini grandi.