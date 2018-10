Orsero, realtà attiva nell’importazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, sarà presente, il 22 ottobre 2018, all’Aim Italia Conference di Londra. L’evento, organizzato da Borsa Italiana, permetterà alle società quotate su Aim Italia di presentare le proprie strategie e progetti di crescita in incontri one to one riservati agli investitori istituzionali internazionali.

Per l’occasione, il management di Orsero presenterà i risultati economici e patrimoniali raggiunti nel primo semestre 2018, che evidenziano una marginalità in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017 e superiore alla media del mercato, inoltre la view macro dell’andamento del settore e le prospettive di crescita del gruppo.

Durante l’evento il management della società illustrerà anche le motivazioni principali per le quali quest’anno è stato avviato l’iter procedurale per il passaggio all’Mta segmento Star che il gruppo si propone di concludere nel corso del 2019.