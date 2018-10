“Adotta un sentiero” è un progetto del Club Alpino Italiano – Liguria, nell’ambito delle azioni di tutela e valorizzazione della Rete di fruizione escursionistica della Liguria previste dalla “Convenzione quadro” stipulata con Regione Liguria, per la valorizzazione e conservazione del patrimonio sentieristico ligure, con l’obiettivo di mantenere in stato di efficienza importanti percorsi con valenze culturali, naturalistico-ambientali e sociali, attualmente in stato di abbandono o manutenuti saltuariamente, per favorire attraverso le attività di escursionismo una migliore conoscenza dei luoghi, della cultura, dei valori del paesaggio e della biodiversità.

L’iniziativa è rivolta agli Enti locali territorialmente competenti, alle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, che operano attivamente sul territorio e che vogliono impegnarsi nella custodia attiva dei percorsi, verificando periodicamente lo stato degli stessi e realizzando interventi di manutenzione, pulizia e ripristino della segnaletica.

A sostegno di questa iniziativa, il Cai Liguria interverrà con un rimborso spese al chilometro una tantum e fornirà la necessaria assistenza ai soggetti coinvolti attraverso il coordinamento dello sportello della montagna.

«Questa iniziativa è lodevole – spiega l’assessore all’agricoltura e sviluppo dell’entroterra Stefano Mai – e si va a sommare al grande lavoro che il Cai e le associazioni presenti sul territorio già stanno portando avanti unitamente. Inoltre, i Comuni che hanno beneficiato della misura 8.5 del Psr – Programma di sviluppo rurale, recentemente finanziata con 18 milioni di euro, nei prossimi mesi potranno dare un ulteriore importante contributo al mantenimento, alla pulizia e al ripristino della segnaletica. Queste infrastrutture sono molto importanti, non solo per la fruizione della sentieristica ligure, ma anche per la valorizzazione del territorio, in un’ottica di sviluppo e di crescita di quel turismo che sempre più si interessa all’outdoor».