Genova e Marsiglia tornano ad abbracciarsi nella manifestazione “Bonjour Provence et la France”, in programma da oggi a martedì 23 ottobre. L’evento è promosso dalla Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, il Dipartimento delle Bouches-du-Rhône (area della Provenza francese), in stretta collaborazione con la camera di commercio locale e l’amministrazione comunale di Genova.

Da 16 anni questo evento è una vetrina importante dei più rappresentativi prodotti artigianali di eccellenza e specialità francesi, con un focus su quelle provenzali che saranno all’onore in piazza Matteotti a Genova. Attesa anche una delegazione del Dipartimento delle Bouches du Rhône e della Camera di commercio di Marsiglia,

Nell’ottica bilaterale, il territorio di Genova è stato ospite d’onore del padiglione Italia durante la Fiera Internazionale di Marsiglia (dal 21 settembre al 1 ottobre), con un desk permanente dedicato al marketing territoriale e alla promozione dei nuovi prodotti turistici con l’obiettivo di attrarre sempre più visitatori francesi amanti del territorio ligure; nell’area agroalimentare primeggiavano stand di vendita dedicati alle specialità tipiche genovesi.