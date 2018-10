Modificata l’allerta meteo in Liguria, emanata da Arpal e diffusa dalla Protezione civile regionale. Questa la scansione dell’allerta:

Nelle zone A e D (tutti i bacini): gialla fino alle 23,59 di domani, domenica 28 ottobre.

Nelle zone B, C ed E (tutti i bacini): gialla fino alle 19,59 di oggi, poi arancione fino alle 14,59 di domani, domenica 28 ottobre, quindi di nuovo gialla fino alle 23,59 di domani.

Data la tipologia dell’evento, verranno effettuate ulteriori valutazioni relative ai colori e alle zone coinvolte nell’allertamento, non solo in base alle uscite modellistiche, ma anche in virtù di quanto effettivamente verificatosi in Liguria