Il Parco naturale regionale dell’Antola, Sestri Levante e Pitelli, una frazione della Spezia (nella foto): queste le tre località liguri che prenderanno parte, domenica 30 settembre, alla terza Giornata nazionale dei Borghi Autentici, che quest’anno ha come tema “Cibo e vino: orgoglio di comunità”. Sono 60 in tutta Italia i piccoli e medi Comuni aderenti all’Associazione Borghi Autentici d’Italia che partecipano alla festa, presentata questa mattina a Roma.

I Comuni coinvolti racconteranno la storia dei loro sapori, attraverso una serie di iniziative dedicate, tra street food, show cooking, mercatini autentici a km 0, convegni, mostre fotografiche e iniziative di carattere antropologico e storico. Il tema scelto per questa edizione si inserisce nel più vasto programma di intervento realizzato dall’Associazione e dai Comuni associati nell’ambito del progetto “Comunità del cibo buono e autentico” che si basa su elementi quali comunità, convivialità, biodiversità, agricoltura sostenibile, cucina della tradizione, partecipazione, scelti per dare maggiore visibilità a quei piccoli e medi comuni che, dal Nord al Sud del Paese, rappresentano il grande patrimonio culturale ed enogastronomico, ancora non del tutto conosciuto, del nostro Paese.