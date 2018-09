«Io giuro che questa città riavrà il suo ponte, costi quello che costi, perché non è solo un ponte ma è il simbolo di una città di una regione e di un paese che guardano al futuro con coraggio. Lo meritano quelle 43 persone che saranno ricordate sempre e le molte centinaia di migliaia di genovesi che ci credono: ricostruiremo un ponte bellissimo e sarà il risultato di tutti, prima di tutto di tutti voi che siete qui stasera. Grazie Genova». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa sera dal palco della commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, in una piazza De Ferrari gremita di persone. Toti al suo arrivo in piazza De Ferrari è stato salutato da applausi.

«Ricostruiremo un ponte bellissimo – ha concluso il governatore – e sarà il risultato del lavoro di tutti. Grazie Genova».