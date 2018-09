Sono iniziati oggi i lavori per l’installazione delle barriere fonoassorbenti sul tratto autostradale che costeggia il quartiere della Lavagnina a Sestri Levante.

La posa della cartellonistica e la realizzazione della cantierizzazione delle aree di intervento sono state le prime azioni messe in atto, che proseguiranno con l’installazione delle barriere stradali su entrambe le carreggiate nord e sud del viadotto Petronio, per una lunghezza di 600 metri.

I lavori avranno luogo sia in orario diurno che notturno, a eccezione delle lavorazioni potenzialmente rumorose, come le demolizioni e le vibro infissioni, che dovranno essere effettuate solamente durante il giorno con l’ausilio di dispositivi mobili di abbattimento sonoro, come barriere fonoassorbenti e teli fono impedenti da installare nelle adiacenze dei macchinari rumorosi utilizzati.

Le opere termineranno entro aprile 2019 e prevedono nel dettaglio la rimozione dei new jersey metallici esistenti e la demolizione del cordolo per proseguire poi con l’esecuzione fori per inghisaggi, la predisposizione dei ferri d’armatura e la realizzazione del nuovo cordolo, la realizzazione dei fori e chiudersi quindi con la posa delle barriere anti-rumore.