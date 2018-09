Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza del cimitero centrale a Santa Margherita Ligure che termineranno prima delle ricorrenze di novembre. La situazione era talmente degradata da rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone.

In passato l’Amministrazione si è occupata di informatizzare le banche dati dei tre cimiteri cittadini; informatizzare la gestione dei tre cimiteri cittadini; rendere disponibile l’accesso online alla cartografia dei tre cimiteri cittadini per l’individuazione del posizionamento dei defunti; acquistare il terreno per poter procedere all’ampliamento del cimitero di Nozarego; formulare una ipotesi progettuale di massima per l’ampliamento dei cimiteri di Nozarego e di San Lorenzo della Costa; attivare le procedure per la liberazione dei loculi scaduti.

«La nostra priorità, alla luce dello stato di degrado di molte strutture comunali, accanto alla realizzazione di nuove opere è la tutela e la riqualificazione dell’esistente – dice il sindaco Paolo Donadoni – i cimiteri hanno un grande valore affettivo e simbolico, sono la memoria del nostro vissuto familiare, meritano una attenzione particolare per consentire a tutti di frequentarli in condizioni di sicurezza».