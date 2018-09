Arriva a Sanremo, il “Servizio strisce blu” di “Telepass Pay”, sistema che consente di pagare la sosta sulle strisce blu con il proprio smartphone, anche senza avere il telepass in auto. Il servizio, riservato ai clienti Telepass Pay, permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi, senza costo aggiuntivo sulla tariffa della sosta.

Grazie a Telepass Pay inoltre, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine, basta scaricare l’app Telepass Pay, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. Al resto pensa l’app che calcola direttamente l’importo complessivo e il successivo addebito. Inoltre, è possibile pagare la sosta per più targhe contemporaneamente e modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza.

Per pagare il rifornimento di carburante presso la rete dei gestori convenzionati, sia in autostrada che in città, con Telepass Pay, non è più necessario tirare fuori carte o contanti. Basta un clic sull’app e una notifica confermerà l’addebito direttamente sul proprio conto Telepass Pay. È possibile pagare il rifornimento carburante anche attraverso il dispositivo Telepass.

Chi ha bisogno di un taxi, con Telepass Pay, lo chiama e lo paga semplicemente attraverso l’app: una volta confermata la propria posizione, attraverso geolocalizzazione oppure inserendo l’indirizzo, si vedrà mostrato il nome del taxi e il tempo stimato di arrivo; terminata la corsa basta digitare l’importo e cliccare su conferma.

Con l’app Telepass Pay è possibile controllare, gestire e pagare il bollo auto in pochi passaggi.

Per accedere a tutti i servizi di Telepass Pay è sufficiente sottoscrivere il contratto attraverso il sito telepass.com o direttamente sull’app Telepass Pay, disponibile su Android e iOS.