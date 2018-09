«A Genova un pool di competenze molto rilevanti: continuiamo a investire anche nel campo della cybersecurity proprio per sviluppare dei centri di competenza che consentano di dare una risposta che sarà a livello nazionale». Sono le parole di Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, oggi all’apertura dei lavori di Cybetech Europe 2018, in corso fino a domani a Roma.

Profumo ha indicato il gruppo come «partner industriale strategico» in un momento in cui «governi, servizi pubblici e imprese sono sempre più dipendenti dalla sicurezza informatica su internet, tecnologie wireless, servizi cloud». Secondo i dati diffusi oggi all’evento, il mercato globale della cybersecurity potrebbe passare dai circa 120 miliardi del 2017 ai 180 attesi nel 2021.