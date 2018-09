«Io mi auguro di trovare in quel decreto tutte le risorse che ci siamo impegnati a mettere sulla città e non un euro di meno. Spero che questo decreto annunciato a lungo, finalmente arrivi al Quirinale, visto che Mattarella ha detto di non averlo ancora visto. Aspetto un decreto che si aggira per l’Italia. Mi auguro anche che il commissario di governo non ci metta un mese di più o un giorno di più di quando non avrebbe fatto il piano degli enti locali». Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l’ emergenza di Ponte Morandi, Giovanni Toti, oggi al Salone Nautico di Genova.

«La divisione dei compiti tra governo ed enti locali che ci siamo dati – ha aggiunto Toti – la trovo equa»