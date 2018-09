Il codice degli appalti costituisce un problema serio per le amministrazioni impegnate a fare fronte alle emergenze, secondo il presidente della Regione Liguria e commissario all’emergenza di Ponte Morandi Giovanni Toti. Segnaleremo – ha detto Toti entrando nella Conferenza delle Regioni – alcune criticità del nostro sistema di gestione dell’emergenza che le Regioni conoscono benissimo e che stiamo affrontando con il presidente Conte e con il capo della protezione civile Borrelli, prima tra tutte il codice degli appalti che resta un problema già in ordinaria amministrazione, diventa un problema serio quando si tratta di emergenze».

Quanto alla revoca delle concessioni ad Autostrade per l’Italia, annunciata più volte da esponenti del governo, Toti ha dichiarato: «Ho chiesto al governo che questo non avvenga, credo che questo non sia utile a Genova, alla Liguria e a tutto il paese. Credo sia giusto rivedere il sistema delle concessioni e che se ne discuta in Parlamento ma ho chiesto che tutto questo non rallenti la ricostruzione di Genova che non serve solo alla città di Genova e alla Liguria ma a tutto il paese».