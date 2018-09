Per l’emergenza di Ponte Morandi «In queste settimane gli enti locali hanno lavorato bene, ora ci penserà il commissario. Ci sono vari nomi sul tavolo ma non li faccio, il commissario dovrà essere bravo, onesto e competente per fare quello che tutta Italia si aspetta e il suo nome sarà condiviso con gli enti locali». Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini questa mattina nel corso di una visita al Salone Nautico.

Alle domande dei giornalisti sulla revoca della concessione ad Autostrade Salvini ha risposto: «Genova e l’Italia non cercano vendetta ma giustizia e futuro. L’importante è ricostruire il ponte bene, seriamente e velocemente».