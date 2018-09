A trasmettere vicinanza e solidarietà agli sfollati di Genova è anche la Casa della Salute grazie a una proposta dell’amministratore Marco Fertonani. A seguito di un accordo con il Comune di Genova, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 chi ha dovuto lasciare la propria casa dopo il crollo di Ponte Morandi potrà accedere gratuitamente alle visite specialistiche, agli accertamenti di diagnostica per immagine e alle prestazioni odontoiatriche a titolo d’urgenza nelle sedi di Genova in corso Europa 1075 e di Busalla in largo Milite Ignoto 5d.

Le richieste per usufruire del servizio dovranno essere effettuate dai pazienti scrivendo un’email all’indirizzo servizioclienti@casasalute.eu specificando: nome, cognome e contatto del paziente e la richiesta di prestazione con la relativa prescrizione medica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare anche il centralino di Casa della Salute ai numeri 010.9641083 e 010.9640722.