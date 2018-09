Scomparsi i fondi per il Terzo Valico Genova-Milano nella bozza del dl Genova, che ha ricevuto il via libera dalla Ragioneria generale dello Stato ed è ora in attesa della firma del presidente della Repubblica. Nella bozza finale non c’è il comma 3 dell’articolo 16, che prevedeva di assegnare al sesto lotto del Terzo Valico 791 milioni di euro a integrazione del finanziamento già disponibile. In una precedente bozza su questo comma era indicata la contrarietà del Ministero delle infrastrutture e trasporti. È quanto riporta oggi l’Ansa.

Per l’emergenza Genova il governo stanzia altri 20 milioni di risorse che verranno trasferite alla contabilità speciale intestata al commissario delegato. La contabilità speciale intestata al commissario, che in base all’ordinanza del 20 agosto disponeva di 33,5 milioni, è integrata di 9 milioni di euro per il 2018 e di 11 milioni di euro per il 2019. Le risorse sono coperte con il ricorso al Fondo per le emergenze nazionali.

Per assicurare il celere avvio delle attività del commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario, a garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2019.