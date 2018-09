Imprenditori, professori e liberi professionisti genovesi chiedono in un appello rivolto al governo che il commissario per la ricostruzione sia nominato su indicazione del presidente della Regione e del sindaco.

«Siamo un gruppo di cittadini genovesi che, sentite le affermazioni del presidente del consiglio e dei ministri competenti – si legge nell’appello, finora sottoscritto da una cinquantina di persone – in merito alla nomina e ai poteri del commissario previsto dal decreto Genova per la ricostruzione del ponte Morandi si sono costituiti comitato per promuovere la sottoscrizione di un appello popolare da inviare al presidente del consiglio e al governo della Repubblica».

Tra i firmatari dell’appello, Paola Girdinio, professore ordinario al Diten-Scuola politecnica dell’Università di Genova e fondatrice e presidente dell’Osservatorio nazionale per cyber security, resilienza e business continuity delle reti elettriche, che ha sede al Diten, Augusto Cosulich, armatore, Stefano Zara, già presidente di Confindustria Genova.

Ecco il testo.

«I cittadini genovesi, sentite le dichiarazioni alla stampa del presidente del consiglio e di altri esponenti del governo, si rivolgono al presidente del consiglio e a tutto il governo della Repubblica per chiedere che il commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, previsto dal “Decreto Genova”, sia nominato su indicazione del Presidente della Regione Liguria e del Sindaco di Genova. I cittadini genovesi chiedono altresì che al commissario vengano conferiti tutti i poteri necessari per assolvere direttamente agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti nelle materie oggetto del suo incarico. Ignorare tali passaggi creerebbe nella città grande delusione e notevole disorientamento

Per partecipare alla sottoscrizione del documento è sufficiente scrivere all’indirizzo email: appellopergenova@gmail.com