«Le possibilità di dialogare con il governo sono pochissime, peraltro il nostro atteggiamento è molto aperto e disponibile a dare una mano. Ma se non chiarisci come si gestisce lo smantellamento del ponte, il rifacimento e in quali tempi, se non chiarisci nel decreto qual è la regola di ingaggio per caricare sul concessionario oneri chiari per noi è preoccupante». Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina ieri sera parlando con uno degli sfollati dopo il disastro di Ponte Morandi, ieri sera a Genova-Pontedecimo alla Società di Mutuo Soccorso La Fratellanza.

Martina ha parlato anche della vicenda della nomina del commissario per la ricostruzione: «Va bene tutto ma scontrarsi in questo modo e non decidere è un errore. Comunque noi facciamo il massimo».

Sul palco Martina ha sottolineato poi come dal governo in Parlamento non ci sia stata «una chiamata alla corresponsabilità delle forze di opposizione».