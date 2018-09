La procura di Genova ha iscritto 20 persone come indagate per il crollo del ponte Morandi. Assieme a loro anche la società Autostrade per l’Italia (controllata da Atlantia).

I capi di accusa per gli indagati sono omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti. A breve, la Procura di Genova chiederà anche l’incidente probatorio.