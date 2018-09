Inaugurato lo sportello legale gratuito rivolto alle imprese di autotrasporto coinvolte a vario titolo nel crollo di ponte Morandi. L’iniziativa di Cna Genova va ad aggiungersi allo sportello legale gratuito già attivato a inizio mese per tutte le imprese.

Sarà attivo, previo appuntamento, tutti i mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18 nella sede di Cna Genova nel grattacielo di via San Vincenzo 2.

«Il nostro obiettivo è dare tutti gli strumenti alle imprese di autotrasporto, uno dei settori più colpiti dal crollo di ponte Morandi, per accompagnarle in questo momento di difficoltà – ha spiegato il segretario di Cna Genova, Barbara Banchero – il nostro consiglio è di compilare il modello E e di avvalersi dello sportello legale, si tratta di misure complementari che non si escludono a vicenda».

Le consulenze legali sono offerte dai professionisti del Lab Business Network Law Firm coordinati da Mario Santaroni, dall’avvocato Andrea Ganzer per gli aspetti civilistici e amministrativi e dall’avvocato Raffaele Caruso per quelli penalistici.

Per il supporto nella compilazione dei modelli E, Cna Genova riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 nella sede di via San Vincenzo 2. Per prenotare un appuntamento i riferimenti sono il numero 010545371 e la mail apposita creata: emergenzamorandi@cna.ge.it.