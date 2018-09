Banco Bpm comunica che ha deciso di offrire il proprio sostegno a tutti i soggetti titolari di mutui ipotecari sugli immobili adibiti ad abitazione o alla gestione di attività commerciali ed economiche, oggetto del provvedimento di sgombero della zona rossa e provvederà quindi ad accordare – su richiesta dei clienti presso la propria filiale di riferimento – la sospensione delle rate dei mutui senza alcuna applicazione di costi e/o commissioni aggiuntive.

Viene, inoltre, predisposto un plafond per imprese e famiglie residenti nella zona rossa a tasso agevolato, del valore complessivo pari a 50 milioni di euro.

I clienti interessati potranno recarsi presso la propria filiale per richiedere tutte le informazioni relative a tempi e modalità.

Banco Bpm ha inoltre avviato i contatti con il commissario straordinario, presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, per mettersi a disposizione della comunità per contribuire alla realizzazione di specifici progetti che avranno lo scopo di supportare concretamente la città di Genova e che verranno comunicati non appena definiti con le istituzioni.