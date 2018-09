Autostrade per l’Italia comunica di aver soddisfatto quasi tutte le richieste economiche finora presentate dai residenti all’interno della zona rossa di Genova. Si tratta di varie tipologie di contributi a fondo perduto, erogati da Autostrade in media entro 24 ore dalla richiesta, per soddisfare le prime necessità di chi è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione: l’acquisto dei mobili, il pagamento delle rate del mutuo, il rimborso dell’affitto, i contributi per la scuola e gli interventi economici per artigiani e commercianti.

Sono state già soddisfatte 260 richieste presentate ai due punti di contatto allestiti dalla società in collaborazione con il Comune di Genova e la Regione Liguria al Centro Civico Buranello e alla Scuola Caffaro. In sospeso solo 1 richiesta, in attesa del via libera del Comune.

Per quanto riguarda il versamento delle rate dei mutui, che viene effettuato con accredito sul conto corrente bancario o tramite assegno, l’azienda informa che al momento sono state pagate 19 richieste su 22 pervenute, mentre le 31 domande per il rimborso degli affitti sono state tutte rimborsate. Anche i contributi scolastici di 500 euro per ogni studente residente nella Zona Rossa sono stati interamente elargiti: 87 richieste pagate su un totale di 87. Infine, sono stati versati 20 contributi per artigiani e commercianti che operano all’interno della Zona Rossa su un totale di 46 richieste finora pervenute.