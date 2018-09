Al fine di agevolare e accelerare tutte le procedure, Regione Liguria e Comune di Genova hanno siglato un accordo con Autostrade, in quanto soggetto attuatore, per indennizzare gli sfollati interessati dalla demolizione degli edifici.

Le richieste sono state presentate da Regione Liguria e Comune di Genova ad Autostrade, sulla base della Legge Pris ampliata alla luce della tragedia del crollo di ponte Morandi.

Autostrade, in quanto soggetto attuatore, si è impegnata a indennizzare i cittadini interessati dalla demolizione degli edifici riconoscendo delle misure straordinarie:

– valore dell’immobile pari a più del doppio della quotazione commerciale (1.312 a mq);- indennità aggiuntiva per l’immediato sgombero pari a 36.000 euro (1000 euro per 36 mesi);- indennizzo Pris pari a circa 45.000 euro;- Bonus per il riarredo integrale della casa pari a 450 euro a mq.

Salvo cambiamenti del quadro normativo di riferimento, il cronoprogramma prevede entro la data del 15 novembre prossimo la stipula dei rogiti per la cessione del proprio immobile e, contestualmente, l’erogazione dell’intero importo costituito da stima più indennizzi.