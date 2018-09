Fino alla fine di settembre l’orario di apertura da lunedì a venerdì del cash and carry SogeGross di Genova Campi sarà prolungato fino alle 22 (anziché fino alle 19,30), per favorire gli operatori commerciali, evitando loro di spostarsi nel traffico delle ore di punta.

Come si legge nella nota del gruppo Sogegross, in alternativa al cash and carry di Campi, l’azienda segnala agli operatori anche il punto vendita di Busalla, mentre per chi arriva da Levante il riferimento è il cash and carry in val Bisagno, in via di Ponte Carrega.