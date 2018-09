La controllata iberica del gruppo Orsero, Hermanos Fernández López ha siglato un accordo per l’acquisto dell’intero capitale di Sevimpor Distribuidora De Frutas De Importacion, per 1,65 milioni di euro.

Sevimpor è attiva nella distribuzione all’ingrosso di frutta e verdura fresca con una specializzazione riguardante la maturazione delle banane delle Isole Canarie. Nel 2017 la società aveva riportato ricavi per 9 milioni con un ebitda di circa 450 mila euro.

L’operazione permetterà a Hermanos Fernández López di sviluppare sinergie commerciali e logistiche in un’area della Spagna con importanti prospettive di crescita e in cui il gruppo Orsero ancora non era direttamente presente. Il corrispettivo previsto è stato fissato alla luce di un enterprise value leggermente superiore a 2 milioni e di un equity value che tiene conto di una posizione finanziaria netta negativa per circa 650 mila euro. Il pagamento dell’operazione sarà suddiviso in tre rate annuali da gennaio 2019 a gennaio 2021. Hfl utilizzerà direttamente le proprie risorse finanziarie per il completamento dell’operazione.