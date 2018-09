«Un fiume di persone a piedi in via Brigate è un bel segnale. C’è tanta gente ma anche molta qualità della clientela, gli espositori in tutti i segmenti sono soddisfatti in termini di affari, più soddisfatti rispetto all’anno scorso. E più del 64% degli espositori rispetto allo scorso anno ha aumentato l’area e i prodotti». Lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria Nautica Carla Demaria, ieri pomeriggio, incontrando i giornalisti nel punto stampa del Salone Nautico di Genova per fare il punto sull’andamento della kermesse.

Rispondendo a una domanda su eventuali ipotesi di un prolungamento della durata della manifestazione, la presidente di Ucina ha aggiunto: «Ci sono posizioni diverse sulla durata. Ora esistono le condizioni per tornare a un numero maggiore di giorni. Avremo il nostro consiglio martedì, questo è un tema interessante e sono sicura che troveremo idee diverse all’interno dello stesso segmento e tra un segmento e l’altro. Alcuni saloni funzionano a 9 giorni, altri funzionano con meno giornate, si trovano ragioni per allungare la kermesse e altre per gestirla in modo compatto”.

«Io cosa ne penso? Allungherei – ha concluso Demaria – non necessariamente a 9 giorni, ma magari con 1 giorno in più, per poter fare le prove in mare».