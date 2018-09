Un calendario di incontri per illustrare le novità della piattaforma “impresainungiorno” e incentivare l’utilizzo della soluzione informatica per la gestione telematica delle pratiche del Suap (Sportello unico per le attività produttive), con l’obiettivo di operare con elevati livelli di omogeneità.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza nelle sue tre sedi alcuni seminari informativi rivolti alle associazioni di categoria, ai professionisti, ai Comuni e alle altre amministrazioni pubbliche.

Questo, nel dettaglio, il calendario degli incontri:

– Imperia, 24 settembre ore 11 per Comuni ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti Suap; ore 14.30 per associazioni di categoria e ordini professionali.

– Savona, 25 settembre ore 10.30 per Comuni, Enti, associazioni e ordini professionali.

– La Spezia, 2 ottobre ore 10.30 per Comuni ed Enti terzi coinvolti nei procedimenti Suap; ore 14.30 per associazioni di categoria e ordini professionali.

Il Suap è il riferimento per chiunque voglia avviare o gestire un’attività in campo industriale, artigianale, commerciale o di servizi. È gestito dal Comune. È al Suap che l’impresa deve presentare i necessari documenti amministrativi. Il collettore digitale di tutti i Suap comunali è questo portale, che si avvale della rete delle Camere di Commercio (Unioncamere e, tecnicamente, Infocamere) e permette alle imprese di individuare il Suap di competenza per territorio, per poi essere indirizzati telematicamente a questo sportello per le necessarie pratiche.

La partecipazione agli incontri è gratuita ma, per ragioni organizzative, è richiesta l’iscrizione da inviare via email all’indirizzo suap@rivlig.camcom.it, al quale possono essere anche formulati eventuali quesiti.

La piattaforma è stata di recente aggiornata con una nuova versione ancora più semplice e immediata che la conferma come uno degli strumenti più efficaci di semplificazione per le imprese, nell’ambito della strategia nazionale che vede il sistema camerale in prima linea.