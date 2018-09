Per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione, Iren Acqua giovedì 20 settembre, dalle 8, alle 17, sospenderà l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie di Genova: via Questo, via Borsieri, via Jori (utenze allacciate su condotta adiacente cinta ferroviaria), passo Camozzi e via Biagini.

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori saranno posticipati al giorno lavorativo seguente.