Le istituzioni locali, Regione Liguria e Comune di Genova, insieme alla Società per Cornigliano, hanno incontrato tutte le parti sociali per discutere della situazione Ilva all’indomani dell’accordo firmato il 6 settembre, che prevede l’attivazione di uno specifico tavolo per Genova legato all’accordo di programma.

Le istituzioni locali, congiuntamente alle organizzazioni sindacali, chiederanno ai ministeri dello Sviluppo economico e del Welfare che l’attivazione di tale tavolo avvenga nel più breve tempo possibile, entro le date stabilite, anche alla luce della necessità di rinnovare gli accordi che consentono a Società per Cornigliano di finanziare i lavori di pubblica utilità previsti dall’accordo di programma in scadenza, in contemporanea con la Cassa integrazione, il prossimo 30 settembre.