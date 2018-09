Per il sito Ilva di Genova sono stati confermati la cassa integrazione e i lavori di pubblica utilità, che Comune e Regione Liguria attiveranno tramite la Società di Cornigliano. La conferma viene dai sindacati, al termine dell’incontro che si è svolto oggi al ministero del Lavoro. Presenti anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, i rappresentanti del Comune di Genova, dell’amministrazione straordinaria e delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.

La Cigs potrà interessare un massimo di 474 lavoratori (sull’attuale organico di 1.472 dipendenti), con la stessa integrazione economica e le medesime modalità di quella in corso, dal 1 ottobre 2018 e fino a settembre del 2019.

L’amministrazione straordinaria ha dichiarato che, a fronte dell’assunzione di mille dipendenti da parte di AM Investco, come da accordo del 6 settembre scorso, la necessità della Cigs riguarderà i rimanenti lavoratori che resteranno in carico all’amministrazione straordinaria, con la riconferma dei lavori di pubblica utilità.