Entro la fine del mese dovrà arrivare la convocazione a Roma dei firmatari dell’accordo di programma sull’Ilva di Genova, nel frattempo la Regione Liguria ha convocato lunedì 17 settembre alle 16,30 sindacati, Comune, Città metropolitana e Confindustria per sollecitare unitariamente il tavolo, visto che i lavori di pubblica utilità con cui i dipendenti dello stabilimento di Cornigliano integrano la cassa integrazione scadono il 30 settembre e saranno proprio uno dei punti in discussione del tavolo romano.

In quella sede dovrà essere confermato l’accordo del 2005 che garantiva per i dipendenti dello stabilimento di Cornigliano livelli occupazionali e salari in cambio della chiusura degli impianti a caldo.

Questa mattina, di fronte a circa 700 lavoratori, si è tenuta la prima delle tre assemblee dello stabilimento genovese, al termine della quale si sono aperti i seggi per il referendum: i 1.474 lavoratori genovesi dovranno dire sì o no all’accordo firmato al Mise la scorsa settimana. Nello stabilimento di Cornigliano si voterà fino a domani pomeriggio, alla sera si dovrebbe conoscere il risultato.