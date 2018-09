Prosegue il rally di Giglio Group, che vola in Borsa beneficiando dell’ “effetto Chiara Ferragni”, con la quale Ibox Digital, società del gruppo guidato da Alessandro Giglio, ha stretto un accordo per la gestione della piattaforma di lifestyle The Blonde Salad.

Intorno alle 16,13 il titolo viaggia sul +11,50%, ma a metà seduta la società di e-commerce 4.0 era volata addirittura oltre il +20%, scambiando a 4,09 euro e sovra-performando sia l’indice settoriale di riferimento (+0,71%), sia quello del comparto Star di appartenenza (+0,12%).

Una performance particolarmente positiva che consente a Giglio Group di ridurre le perdite registrate nelle ultime settimane: la variazione a un mese passa da -18,3% di ieri all’attuale -12,6%.