«Oggi vorrei che tutti ci prendessimo l’impegno di essere tutti genovesi per i prossimi 12-14 mesi, vorrei che il sindaco Bucci tagliasse il nastro su un nuovo ponte sul Polcevera non più tardi di due o tre mesi dalla data di inaugurazione del prossimo 59esimo Salone Nautico. Ci prendiamo l’impegno di dire che ci sarà un ponte tra 12-14 mesi». Lo ha detto oggi Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, nel corso dell’inaugurazione del 58esimo Salone Nautico di Genova.

«Siete la dimostrazione di quanto è importante fare sistema − ha aggiunto − Possiamo guardare al futuro con ottimismo. Una barca serve esattamente come un ponte: congiunge due sponde, due punti. Oggi l’impegno è continuare con la concretezza che ci ha portato a essere qui oggi e a dare risposte concrete e in fretta».

Gli fa eco il sindaco di Genova Marco Bucci, che afferma che «Non possiamo dimenticare la tragedia, ma abbiamo dimostrato di saper reagire con forza e abbiamo fatto tantissimo in poco tempo».

In apertura della cerimonia, Bucci ha poi sottolineato l’importanza della nautica da diporto, che «deve diventare parte trainante della blue economy. Candidiamo Genova a diventare centro di competenza della blue economy in Italia e in Europa».