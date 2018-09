Il Comune di Genova ha pubblicato i bandi di vendita dell’ex mercato Cortellazzo di Sestri Ponente (superficie mq. 1318), degli uffici in via S.S. Giacomo e Filippo e del sottostante spazio commerciale. Saranno invece affidati in concessione il Palazzo della Fortezza a Genova Sampierdarena e il sottopassaggio pedonale di piazza Portello.

Per quanto riguarda queste ultime due proprietà, la Fortezza è una storica dimora nobiliare costruita nel Cinquecento per la famiglia Grimaldi. La superficie utile è pari a 2684 mq mentre la superficie delle pertinenze esterne (giardino storico) è di 890 mq. Su tale immobile il Comune di Genova sta per realizzare, grazie al finanziamento Bando periferie, importanti interventi di restauro e manutenzione straordinaria. Il soggetto interessato alla concessione dovrà presentare un progetto di valorizzazione che consenta la miglior conservazione e fruizione dell’immobile.

La finalità della concessione del sottopasso è di realizzare un punto di servizio e spazio commerciale a favore degli utenti della bicicletta. Si tratta di spazi commerciali per mq 60 e percorso pubblico di mq 116 oltre servizi (canone a base di gara 5.250 euro). Gli interessati, oltre all’offerta economica dovranno presentare anche un progetto di riqualificazione del bene.

In vendita invece gli Uffici posti al primo piano del fabbricato di via S.S. Giacomo e Filippo – Civico 2, Int. 1 e Int. 2 (superficie complessiva 681 mq) e il locale commerciale posto al piano terra dello stesso fabbricato – Civv. 8-10R (superficie complessiva mq 65).

Pubblicato anche il bando di valorizzazione del locale sottostante corso Italia civv. 19-21 già sede del Centro Fitness “Baia degli Angeli”, all’altezza della Chiesa di Boccadasse, da affidare sempre in concessione a un canone annuo minimo pari a euro 28.500 e il bando di vendita dell’ex scuola Quasimodo a Pra’ nella quale si potrà realizzare una struttura residenziale per anziani o disabili.

Imminente anche la pubblicazione di un bando per la valorizzazione dell’ex mercato ittico di piazza Cavour.

I bandi sono disponibili qui.