Domenica 30 settembre 2018, tra l’1,10 e le 4, è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Piero Pinetti a Genova, tratto compreso tra via Portazza e via Ginestrato (altezza capolinea bus 82), nell’ambito dell’intervento di costruzione della nuova passerella pedonale a uso pubblico per collegare via Pinetti a via Ammarengo.