A causa dell’indisponibilità di un’area operativa per il deposito dei materiali, da domani, mercoledì 12 settembre, in tutta la città Amiu ha sospeso il servizio EcoVan, il camioncino che gira per i quartieri a ritirare Raee e rifiuti ingombranti (mobili, materassi, elettrodomestici, ecc).

Si tratta di una decisione maturata nell’ambito dell’emergenza per il Ponte Morandi, che ha reso inagibile il deposito Amiu situato in zona rossa. Per la stessa ragione, fino a data da destinarsi, sono sospesi anche i servizi di ritiro degli ingombranti a domicilio o a piano strada (nel portone).

Continua invece regolarmente l’attività delle tre isole ecologiche di lungobisagno Dalmazia a Staglieno, in via Gastaldi a Pontedecimo e nella fascia di rispetto di Prà.