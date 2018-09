Mai come quest’anno il Salone Nautico avrà un’importanza fondamentale per il tessuto economico di Genova e della Liguria: il segnale che la città è viva dopo il disastro del ponte Morandi, pronta a ripartire e a riaprirsi al mondo. A maggior ragione, dunque, i commercianti hanno voluto dare il proprio contributo attraverso l’ormai tradizionale cartellone di eventi fuori salone “Genova in Blu“, curato dai centri integrati di via.

Particolarmente ricco è il programma del Civ Sarzano Sant’Agostino che, per tutta la durata del Nautico dal 20 al 25 settembre, mette a disposizione dei visitatori e delle aziende del Salone due navette gratuite di spola tra l’uscita della Fiera e piazza Dante. “Piazza Sarzano: cuore del gusto” è il nome sotto cui rientrano gli eventi organizzati dal Civ: dalle dimostrazioni dei cordai, che mostreranno al pubblico come si realizzano reti da pesca e nodi, ai laboratori di sfilettatura e salatura delle acciughe a cura dei Pescatori della Darsena aderenti a Coldiretti, che saranno presenti venerdì 21 settembre dalle 16 alle 19. Sempre venerdì, dalle 18 alle 19, l’esibizione “Sirene in Sarzano“, un viaggio alla scoperta delle storie degli abissi più profondi, i segreti dei tritoni e delle loro vittorie con i mostri del mare svelati da sirene incantatrici. Sabato 22 settembre, dalle 18 alle 19, i “Pirati a Porta Soprana”, una divertente simulazione di combattimenti con spade.

Spostandoci ai Giardini Luzzati, dal 20 al 23 settembre presso l’area archeologica sarà allestita la mostra “Corpus: corpo, complesso, organismo“, con la possibilità di visite guidate all’anfiteatro romano alle ore 16 di sabato e domenica. Ai giardini veri e propri, invece, i concerti di Busker Bacher venerdì alle ore 19, Jaunais Reinis Livesabato alle 21 e l’aperi-pranzo con dj domenica dalle 11,30.

Dall’altra parte dei vicoli, sabato 22 settembre dalle 20 alle 23,30, il Civ Maddalena presenta “Maddalena in blu“, un’apericena con accompagnamento musicale arricchito da degustazioni e menu di eccellenza lungo via dei Macelli di Soziglia, vico superiore del Ferro, vico inferiore del Ferro e vico Speranza.

Il Civ San Cosma e Damiano organizza laboratori creativi per i bambini: creare oggetti per il mare. Sono gratuiti e si terranno in Piazza S. Cosimo i giorni 21 e 22 settembre alle ore 15/17 a cura associazioni Polimnia e Labyrint. Contestualmente, sempre per i bambini ci sarà un incontro con gli sport al mare: pallanuoto e pallavolo a cura delle Associazioni Sportive AlbaroNervi Pallanuoto e Albaro Volley. Entrambi gli incontri in collaborazione con Ristorante La Mandragola e Taverna Zaccaria.

A VicoPiano ci sarà il Salotto musicale nei vicoli. Concerto di pianoforte e letture dedicato al mare. A cura Associazione Polimnia, M.o G. Carlascio Conservatorio Paganini di Genova.

Inoltre dal 19 al 26 settembre presso Ristorante La Mandragola e Taverna Zaccaria degustazioni del marinaio: vini e piatti liguri tradizionali.

Immancabili, quando si parla di Salone Nautico, sono poi le iniziative organizzate dal Sestiere Carlo Felice. Si parte con il blue carpet che abbellirà tutte le strade del Civ, mentre in Galleria Mazzini spazio all’esposizione di barche a vela olimpioniche dello Yacht Club Genova e di canoe antiche del Rowing Club Genovese, che da quasi 130 anni offre corsi di canottaggio a giovani ed adulti. Sarà possibile provare entrambe le discipline.

Presenti, nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre anche Matteo Capurro, timoniere 470 , e Matteo Puppo, prodiere 470, componenti della Nazionale Olimpionica di Vela che racconteranno la loro esperienza in barca a vela con più di 200 giorni di acqua all’anno e soddisferanno le domande degli amanti del mare. Il loro obiettivo sono le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Non mancherà nemmeno il “Sant’Alberto”, gozzo a vele latine della Lega Navale Italiana, a fare bella mostra di se davanti al palazzo della Prefettura.

Al point di Iren in Largo Lanfranco si potranno provare le biciclette elettriche, mentre le auto elettriche della concessionaria biGroup saranno esposte in via XXV Aprile e via Roma, eccezionalmente chiuse al traffico.

Nella giornata di domenica nelle vie del Civ si andrà alla ricerca di giocolieri, acrobati e artisti di strada che con le loro performance faranno divertire grandi e piccini.

I negozi e le boutique del Sestiere rimarranno aperti per tutto il weekend, il sabato in orario prolungato fino alle 23, e organizzeranno a loro volta degli eventi privati, ai quali vanno aggiunti gli intrattenimenti musicali dal vivo offerti da Il Filleo, CasaMia, Fokaccia, Muà e Haiti.

Il “Dopo Salone” accompagnerà le sere in città con concerti e altre iniziative, sono previste riduzioni sui biglietti per chi visita i Musei Genovesi mostrando il biglietto del Salone Nautico. Saranno presenti al Salone Nautico due Uffici Iat “mobili”, che forniranno informazioni turistiche ai visitatori.

Per tutta la durata del Nautico il mare sarà il tema dominante in città: in diverse sedi del centro città si terrà un’esposizione di gozzi, messi a disposizione da leghe navali locali, Comuni e associazioni dell’area del Tigullio e dal Palio remiero del Tigullio.

L’assessorato Commercio e Turismo Comune di Genova, che ha anche organizzato in proprio alcuni eventi, coordinerà le iniziative dei Civ e delle associazioni del commercio e dell’artigianato.

«Sulla scia del lavoro iniziato con successo lo scorso anno – sottolinea l’assessore comunale al Turismo e al Commercio Paola Bordilli – abbiamo consolidato il rapporto con i vari partner rafforzando sempre più il calendario che quest’anno è particolarmente nutrito e variegato. Abbiamo costruito un programma di eventi, iniziative e offerte culturali ricco che ha visto più che mai la collaborazione con tanti attori della nostra città che fanno vivere la nostra città: penso al Teatro Carlo Felice, gruppi storici, realtà musicali cittadine, curia genovese, associazioni di categoria, realtà culturali e turistiche. In particolare questo anno abbiamo puntato anche sull’accoglienza, movimentando gli atri delle stazioni e diverse piazze della città. I Centri Integrati di Via hanno da subito recepito anch’essi i nostri intenti e, oltre ai numerosi eventi in programma, hanno pensato anche ad iniziative per rendere le vie della città più belle ed accoglienti. Lo shopping bus quest’anno allungherà il percorso coprendo anche le zone della Foce tra cui corso Buenos Aires. Ringrazio infine Autorità Portuale per la possibilità di far transitare i taxi all’interno dei varchi portuali riducendone così i tempi di percorrenza e fornendo un migliore servizio per la viabilità cittadina».